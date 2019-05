Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfall auf Firmengelände - Senior tödlich verletzt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unfall auf Firmengelände - Senior tödlich verletzt

Marburg: Tödliche Verletzungen erlitt ein 66-jähriger Mann am Donnerstagmorgen, 2. Mai auf einem Firmengelände in der Siemensstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Senior von einem 51 Jahre alten Lkw-Fahrer bei Rangierarbeiten erfasst. Für den Mann aus dem Ebsdorfergrund kam jede Hilfe zu spät. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an, um den genauen Geschehensablauf zu rekonstruieren. Zudem wurde das Regierungspräsidium Gießen, Dezernat für Arbeitsschutz, eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte in dem Verfahren erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290221.

