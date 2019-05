Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: "Röhrender Roller" sichergestellt - Blutentnahme bei Biker;Randalierer am Bootshaus;Randalierer unterwegs;Bewohner löscht Flammen selbst ab;

Marburg-Biedenkopf (ots)

"Röhrender Roller" sichergestellt - Blutentnahme bei Biker

Marburg: Ein mit zwei Personen besetzter Roller zog am Dienstagabend, 30. April die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich. Die Ordnungshüter kontrollierten die beiden erheblich alkoholisierten Jugendlichen gegen 21.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Marburger Straße. Der Fahrer konnte keinerlei Berechtigung zum Führen des Zweirades nachweisen. Die Beamten stellten den Roller zu weiteren technischen Begutachtung sicher und veranlassten bei dem Fahrer eine Blutentnahme.

Randalierer am Bootshaus

Marburg-Wehrda: Einen geschätzten Schaden von 400 Euro hinterließen Unbekannte am späten Mittwochnachmittag, 1. Mai am Bootshaus im Wehrdaer Weg. Die Randalierer hielten sich unberechtigt in dem Bootshaus auf, verteilten Kleidungsgegenstände im Innen- und Außenbereich und ließen drei Boote zu Wasser. Eines der Boote, ein "Kanadier", wurde am Anlegesteg versenkt. Zwei Kajaks trieben ohne Besatzung auf der Lahn herum. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Randalierer unterwegs

Stadtallendorf: Etwa 300 Euro Schaden verursachten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag, 30. April auf dem Vorplatz der Stadtverwaltung in der Bahnhofstraße. Die Randalierer rissen Blumen aus mehreren Kübeln und warfen diese gegen die Fenster des Verwaltungsgebäudes. In der Heinrich-Schneider-Straße registrierte die Polizei zwischen Dienstag, 30. April, 15 Uhr und Mittwoch, 1. Mai, 11.30 Uhr eine weitere Sachbeschädigung. Dort schlugen die Täter an einem Wohnhaus zwei Glasbausteine ein und hinterließen einen Schaden von 250 Euro. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Bewohner löscht Flammen selbst ab

Kirchhain: Bei einem Brand in einer Scheune im Ortsteil Anzefahr entstand am Mittwochmorgen, 1. Mai ein Schaden von etwa 5000 Euro. Ein Bewohner löschte die Flammen an einer Werkbank mit Wasser und einem Feuerlöscher gegen 6.50 Uhr selbständig ab. Da sich an der Werkbank mehrere elektrische Geräte befinden, geht die Polizei momentan von einem technischen Defekt aus. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich bisher nicht ergeben.

Jürgen Schlick

