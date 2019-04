Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg

Am frühen Morgen des 21. März wurde der Fahrer eines Busses der Stadtwerke in der Marburger Innenstadt mit Reizgas attackiert und verletzt. Der Täter, der nach seinem Angriff eine rechtsradikale Parole ausrief, konnte zunächst unerkannt entkommen. Ein Zeuge hatte die gleiche Person zuvor dabei fotografieren können, als sie am Oberstadtparkhaus unleserliche Graffiti anbrachte.

Eine richterlich angeordnete Öffentlichkeitsfahndung mit diesen Bildern des Tatverdächtigen führte am Donnerstagvormittag (25. April) zur Festnahme eines 25 Jahre alten Studenten. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnte die mutmaßliche Tatkleidung aufgefunden werden. Der Mann räumte in seiner Vernehmung die Tatvorwürfe weitgehend ein und führte seine Handlungen auf erheblichen Alkoholgenuss an diesem Abend zurück.

Mangels Haftgründen wurde der bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getretene Beschuldigte nach seiner vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nicolai Wolf, Staatsanwalt und Pressesprecher

Martin Ahlich, Pressesprecher der Polizei

