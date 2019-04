Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht im Parkhaus - Mindestens 3000 Euro Schaden; Ertappter Einbrecher flüchtete; Vandalismus vor der Stadtverwaltung

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unfallflucht im Parkhaus - Mindestens 3000 Euro Schaden

Der Schaden an dem roten Skoda Fabia ist auf der Fahrerseite und beläuft sich auf mindestens 3000 Euro. Schweller und Tür sind verbeult. Der Verursacher des Schadens fuhr davon, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und ohne die Polizei zu benachrichtigen. Die Unfallflucht ereignete sich am Montag, 29. April, zwischen 08.40 und 10.20 Uhr. Der Skoda parkte im Parkhaus der Sparkasse in der Wilhelmstraße. Hinwiese auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin ergaben sich nicht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 entgegen.

Marbach - Ertappter Einbrecher flüchtete

Am helllichten Tag (am Dienstag, 30. April, um kurz nach 14 Uhr) versuchte ein Einbrecher durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung im Marbacher Weg einzusteigen. Als er seine Entdeckung bemerkt, flüchtet der Mann über den Fußweg von der Bushaltestelle Köhlersgrundgasse zum Marbacher Weg. Die Zeugin beschreibt den Mann als kräftigen bis stämmigen Afrikaner, etwa 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er hatte ein rundes Gesicht und trug ein helles T-Shirt. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnte? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Vandalismus vor der Stadtverwaltung

Unbekannte rissen die Blumen aus den Kübeln vom Vorplatz/Eingangsbereich der Stadtverwaltung in der Bahnhofstraße und warfen sie gegen die Fenster des Gebäudes. An den Fenstern entstand kein weiterer Sachschaden. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit von Montag auf Dienstag, 30. April, zwischen 18 und 07 Uhr. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

