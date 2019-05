POL-MR: Radfahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Radfahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag, 2. Mai in der Schwanallee erlitt eine Radfahrerin leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen. Die 60-Jährige fuhr mit ihrem Bike gegen 10.20 Uhr auf dem Radweg in Richtung Innenstadt. Dabei wurde sie von einem Stadtbus mit Anhänger überholt. Der Busfahrer der Linie 2 wollte anschließend an der Haltestelle Radestraße stoppen. Dabei kam die Radlerin zu Fall. Sie wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich von einem Rettungswagen in die Uni-Klinik gebracht. Momentan ist noch nicht abschließend geklärt, ob es zwischen dem Stadtbus und dem Rad zu einer Berührung kam oder ob die Radlerin bei einem Ausweichmanöver zu Fall kam. Daher sucht die Polizei nach Zeugen. Sachschaden entstand bei dem Vorfall nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

