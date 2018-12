POL-NE: Einbrecher im Verwaltungsgebäude - Polizei sucht Zeugen

Jüchen (ots) - In der Nacht von Dienstag (04.12.), 19:00 Uhr, auf Mittwoch (05.12.), 07:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster am Verwaltungsgebäude der Gemeinde Jüchen an der Straße "Am Rathaus" auf. Im Gebäude brachen sie Türen auf und durchsuchten Schränke und Schreibtische. Ob und was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Die Kripo bittet mögliche Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell