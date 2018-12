POL-NE: Fußgängerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Neuss-Nordstadt (ots) - Am Dienstagmorgen (04.12.), gegen 7:55 Uhr, verletzte sich eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die 46-Jährige versucht, die Viersener Straße, in Höhe der Kaarster Straße, zu überqueren. Als sie zwischen wartenden Autos hervortrat, wurde sie von einem VW Caddy erfasst. Rettungskräfte brachten die Neusserin in ein Krankenhaus.

