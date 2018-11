POL-FR: Müllheim/ Neuenburg - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Freiburg (ots) - Die Polizei in Müllheim stoppte am vergangenen Wochenende zahlreiche junge Verkehrsteilnehmer, welche sich alkoholisiert und teilweise sogar ohne Führerschein hinter das Steuer ihrer Pkw`s setzten. Am Samstag, 24. November, endete um kurz vor 19.00 Uhr die Fahrt eines 19-Jährigen, welcher unter dem Einfluss von Drogen seinen Pkw lenkte. Der Mann war bereits im Juli dieses Jahres unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs.

Ein 18-jähriger Fahranfänger war am Sonntagmorgen, 25. November, gegen 04.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Müllheim alkoholisiert unterwegs. Bei dem jungen Mann wurden knapp 0,5 Promille gemessen.

In der Haltinger Straße in Müllheim lenkte am 25. November, gegen 04.45 Uhr ein 26-Jähriger seinen Wagen mit über 0,8 Promille.

An der B3 in Müllheim wurde am Samstag, 25. November, gegen 05.30 Uhr ein 20-jähriger Fahranfänger unter Alkoholeinfluss angehalten. Da der junge Mann aus Frankreich nur mit einer provisorischen Fahrerlaubnis unterwegs war, folgt auch eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Wenige Minuten später stoppten die Beamten einen 19-jährigen Fahranfänger auf der B 378 kurz vor dem Grenzübergang in Neuenburg. Der junge Mann war ebenfalls alkoholisiert unterwegs. Für Fahranfänger unter 21 Jahren gilt in Deutschland die 0,0 Promille Grenze. Verstöße werden mit einem empfindlichen Bußgeld in Höhe von mindestens 250 Euro sanktioniert.

