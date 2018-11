POL-FR: Bad Krozingen - Ohne Versicherungsschutz und Fahrerlaubnis im Pkw

Freiburg (ots) - Eine Polizeistreife überprüfte am Freitagmittag, 23. November, gegen 16.45 Uhr routinemäßig in der Thermenallee in Bad Krozingen einen Pkw mit polnischer Zulassung. Die beiden Insassen traten polizeilich schon mehrfach in Erscheinung. Ermittlungen brachten darüber hinaus Zutage, dass für das Fahrzeug seit über einem Monat kein Versicherungsschutz mehr bestand. Der 35-jährige Fahrzeuglenker war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Neben einer Strafanzeige wurden auch der Fahrzeugschlüssel und die Kfz-Kennziechen sichergestellt.

RM/ DH

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim

Telefon: 07631/1788-152 oder -153

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell