POL-MR: Boden mit Öl verunreinigt - Wer hat Radlader bei Arbeit beobachtet?;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg-Wehrda: Am Mittwoch, 1. Mai kam es im Gewerbegebiet von Wehrda zu einer größeren Bodenverunreinigung durch Öl. Der Vorfall ereignete sich auf einem Gelände hinter einem Hochregallager am Ende der Industriestraße. Ursache war offenbar der nicht sachgerechte Umgang mit dem Öl beim Umfüllen. Bei dem missglückten Manöver kamen zwei Radlader zum Einsatz. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Geschehen machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

