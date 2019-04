Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zweirad beschädigt; Osterfeuer unbefugt entfacht; Unbedachte Handlungen mit erheblichem Gefahrenpotential; 3 Autos - 5 Verletzte - Zeugen gesucht; 2 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Benzinschlauch und Elektrokabel durchgeschnitten

Als der Besitzer am Samstag, 20. April, gegen 19 Uhr, zu seinem Kleinkraftrad kommt, bemerkt er einen Fleck unter dem Zweirad. Bei der Kontrolle stellt er einen durchgeschnittenen Benzinschlauch und mehrere beschädigte Elektrokabel fest. Der Mann hatte sein Krad am Freitag, 19. April, um 17 Uhr unbeschädigt gegenüber dem Anwesen Kottenbachstraße 34 abgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zu den genannten Zeiten eine Person oder Personen an dem abgestellten Zweirad gesehen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Heskem - Osterfeuer brannte zu früh

In der Nacht zum Sonntag, 21. April, brannte es im Schwimmbadweg. Wie sich herausstellte hatte jemand das Osterfeuer mutwillig angezündet. Durch das unvorhergesehene, verfrühte Feuer entstand kein Personenschaden. Allerdings beziffern die veranstaltenden Vereine den reinen Sachschaden auf mindestens 1000 Euro. Hinzu kommt ein kaum bezifferbarer Umsatzverlust. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Meldung über das Feuer erreichte die Feuerwehr und die Polizei gegen 02.20 Uhr? Wer hat in der Nacht insbesondere um diese Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unbedachte Handlungen mit erheblichem Gefahrenpotential

Über die Osterfeiertage gab es mindestens zwei Handlungen mit einem erheblichen Gefahrenpotential, sodass die Polize8i in beiden Fällen u.a. wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, Zeugen sucht und um sachdienliche Hinweise bittet.

1. Marburg - Gullydeckel landet auf Beifahrersitz

In der Nacht zum Sonntag, 21. April, flog ein Gullydeckel durch die Autoscheibe und landete auf dem Beifahrersitz eines geparkten schwarzen Renault Twingo. "Wer für diese Sachbeschädigung verantwortlich ist, den erwartet ein zusätzliches Verfahren wegen des Heraushebens des Kanaldeckels. Das entstandene Loch stellte eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar." Tatort war der Ginseldorfer Weg, die Tatzeit liegt zwischen 18 und 09.50 Uhr. Bislang meldete sich bei der Polizei noch niemand, der durch das Loch einen Schaden erlitt. Etwaige Opfer werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

2. Cölbe - Leitpfosten auf der Straße

"Leitpfosten stellen auf unbeleuchteten Straßen eine wichtige Orientierungshilfe dar. Allein das Herausreißen führt bereits zu Ermittlungen wegen des Verdachts der Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln (§ 145 StGB). Entsteht an den Pfosten ein Schaden kommt noch Sachbeschädigung hinzu und wer die Pfosten dann auf die Straße legt, der schafft eine erhebliche Gefahr und muss sich wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten." Betroffen war in diesem Fall die Kreisstraße 5 von Bernsdorf nach Reddehausen. Tatzeit war vermutlich die Nacht zum Montag, 24. April. Die Meldung über die mitten auf die Straße gelegten Leitpfosten erreichte die Polizei am Montagmorgen um 07.50 Uhr.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg/Cölbe - Unfall auf der Stadtautobahn - 3 Autos - 5 Verletzte - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls auf der Stadtautobahn an der Auffahrt von der Anschlussstelle Cölbe /Wehrda nach Gießen. Der Unfall passierte am Freitag, 19. April, um kurz nach 18 Uhr unmittelbar am Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle . Beteiligt an diesem Unfall waren ein blauer Volvo Kombi, ein blauer Ford Focus und ein weißer AMG Daimler Die beiden Insassen des Volvos und die drei Insassen des Daimlers erlitten Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Ford befand sich allen im Auto und blieb unverletzt. Volvo und Daimler mussten wegen des erheblichen Schadens abgeschleppt werden. Der Ford konnte trotz des erheblichen Schadens weiterfahren. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf deutlich über 40.000 Euro. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum jeweiligen Fahrmanöver der Autos machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Kirchhain/Stadtallendorf - Gelbes größeres Fahrzeug beschädigt grauen Pkw

Als mutmaßlich Unfallorte kommen nach Angaben des Fahrers nur der Parkplatz des Elektromarktes Euronics in Stadtallendorf oder der Parkplatz des Herkulesmarktes in Kirchhain in Frage. In Stadtallendorf stand der graue Kia Cee`d am Dienstag, 16. April, etwa zwischen 15.15 und 15.35 Uhr und in Kirchhain von 15.45 bis 16.10 Uhr. Aufgrund des Schadensbildes könnte ein größeres, an der Anstoßstelle gelb lackiertes größeres Fahrzeug, z.B. ein Kleinlieferwagen, Sprinter oder Multivan o.ä. mit dem Kia zusammengestoßen sein. Der Schaden am Heck des Kia beträgt mindestens 4000 Euro. Wahrscheinlich dürfte auch am verursachenden Auto ein deutlicher, frischer Unfallschaden zu sehen sein. Die bisherigen Ermittlungen blieben erfolglos. Auch bei den Geschäften hatte sich der Unfallverursacher nicht gemeldet. Hinweise auf ein gelbes größeres Fahrzeug mit recht frischen unfallspuren bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Stadtallendorf - Gartenzaun und Straßenschild beschädigt

Die Unfallflucht an der Einmündung Schlesier Straße/Egerländer Straße war am Donnerstag, 18. April, zwischen 14 und 15 Uhr. Der Verursacher flüchtete nachdem er einen Gartenzaun und ein Straßenschild beschädigt hatte. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/-in. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell