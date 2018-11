POL-IZ: 181116.5 Hennstedt: Einbruch - Zeugen gesucht!

Hennstedt (ots) - Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hennstedt am Donnerstag sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr begaben sich die Einbrecher in den Garten des Hauses in der Schulstraße und hebelten dort eine Tür auf. Sie betraten das Objekt und durchsuchten sämtliche Räume. Ob die Unbekannten etwas stahlen, ist bis jetzt unklar.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

