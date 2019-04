Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Versuchtes Tötungsdelikt in Marburg - Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Auf Bitten der Staatsanwaltschaft Marburg erfolg die Weiterleitung der nachfolgenden Presseinformation.

Cyriaxweimar

Am Samstag, dem 20. April 2019 gegen 17.30 Uhr, kam es in Marburg - Cyriaxweimar zu einem versuchten Tötungsdelikt. Im Rahmen eines Familienstreites stach der 44 Jahre alte, aus Syrien stammende, Ehemann im Badezimmer des gemeinsamen Hauses mehrfach mit einem Messer auf den Oberkörper seiner 33 Jahre alten Ehefrau ein, um diese zu töten.

Nach der Tat flüchtete der Täter mit den vier gemeinsamen Kindern (2 Jungen und 2 Mädchen im Alter von 5, 7, 10 und 13 Jahren) mit einem PKW.

Ein Rettungswagen brachte die schwer Verletzte ins Krankenhaus, wo eine Notoperation durchgeführt wurde. Derzeit besteht für das Opfer keine akute Lebensgefahr mehr.

Im Zuge der personalintensiven und umfangreichen Fahndung aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Marburg beim Amtsgericht Marburg erwirkten Haftbefehls konnte der Täter am Sonntagabend in Schleswig-Holstein festgenommen werden. Die in seiner Begleitung befindlichen Kinder wurden unverletzt in Obhut genommen.

Beim derzeitigen Ermittlungsstand gehen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei von Eifersucht als Tatmotiv aus.

Rückfragen beantwortet ausschließlich die Staatsanwaltschaft Marburg unter den der Presse bekannten Telefonnummern des Pressesprechers der Staatsanwaltschaft Marburg.

Nicolai Wolf; Staatsanwalt

Staatsanwaltschaft Marburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell