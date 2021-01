Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch; Rollerdiebstahl; Einsatz in der Friedrich-Ebert-Straße; Brand am Gederner See; Zecherei endet mit Polizeieinsatz; Randale am Bahnhof; Auto verkratzt;

FriedbergFriedberg (ots)

Ilbenstadt - Einbruch

In der Nacht zum Donnerstag, 07. Januar, drang ein Einbrecher in der Augasse in Praxisräume ein und stahl nach ersten Sichtungen u.a. medizinische Geräte. Der Täter richtete durch das Aufbrechen von Türen einen Sachschaden von mindestens 500 Euro an. Der vermutlich vierstellige Wert der Beute steht noch nicht endgültig fest. Wer hat nach 19 Uhr und vor 09 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten? Kripo Friedberg, Tel. 06031 6010.

Nieder-Mörlen - Rollerdiebstahl -Fahrt Von der Theodor-Heuss-Straße bis ins Feld

Der von Mittwoch auf Donnerstag, 07. Januar, zwischen 16 und 10 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße gestohlene Roller wurde von einem Passanten im nahen Feld wiedergefunden. Der Roller hat einen Wert von ca. 1500 Euro. der entstandene Sachschaden beträgt ca. 800 Euro. Wer hat in der fraglichen Zeit die Fahrt mit dem blauen Kymco Agilitiy beobachtet? Wer kann Hinweise zum Fahrer geben? Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Wöllstadt - Einsatz in der Friedrich-Ebert-Straße

Aufgrund gemeldeter Streitigkeiten war die Polizei am Donnerstag, 07. Januar, um 10.30 Uhr n der Friedrich-Ebert-Straße im Einsatz. Ein 23 Jahre alter Mann hatte in seiner Unterkunft Streit mit einem 30-Jährigen und griff dabei zu einem Küchenmesser. Er fuchtelte damit herum nun bedeutete dem Kontrahenten, sich aus der Küche zu entfernen. Ein Angriff fand wohl nicht statt. Der 30-jährige blieb unverletzt. Die Polizei nahm den Jüngeren letztlich widerstandslos zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Sein Alkotest am frühen Vormittag zeigte 2,3 Promille.

Gedern - Brand am Gederner See

Beim Brand eines Müllcontainers am Gederner See von Donnerstag auf Freitag, 08. Januar, entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Meldung über den Brand erreichte die Polizei um kurz nach 07 Uhr. Weder der Brandverlauf noch eine Brandursache ließen sich bislang klären. Der Container stand an der Durchgangsstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042 96480.

Wöllstadt - Zecherei endet mit Polizeieinsatz

Ein polizeibekannter 24 Jahre alter Mann war in der Nacht zum Freitag, 08. Januar, in Begleitung in Wöllstadt unterwegs. Gegen 03 Uhr geriet man in einen zunächst verbalen und dann handfesten Streit mit einer weiteren Truppe. Augenscheinliche Verletzungen wies keiner der Beteiligten auf. Der junge Mann verhielt sich allerdings so aggressiv, dass eine Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Taten unumgänglich war. Der Alkotest des Mannes zeigte über 1,7 Promille. Seine Verhalten bei und während der Festnahme führte zu Anzeigen u.a. wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchte gefährliche Körperverletzung und Widerstand.

Friedberg - Randale am Bahnhof

In der Nacht zum Freitag, 08. Januar, gegen 01 Uhr randalierten und pöbelten Jugendliche am Friedberger Hauptbahnhof. Sie beschädigten einen Kasten mit dem Fahrplan der Ankunft- und Abfahrtzeiten der Züge und einen Mülleimer und warfen zwei Werbeaufsteller ins Gleisbett. Außerdem pöbelten sie nach Zeugenaussagen andere an. Die Polizei stellte die zwischen 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen und stellte die Personalien fest. Sie müssen sich wegen Sachbeschädigung verantworten. Etwaige Opfer eventueller Beleidigungen oder anderer Straftaten durch das Benehmen der Jugendlichen können sich mit der Bundespolizei in Verbindung setzen.

Bad Nauheim - Heckklappe am silbernen Golf verkratzt

Der Besitzer hatte seinen silbernen VW Golf vor dem Anwesen Hochwaldstraße 45 abgestellt. Zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 08.30 Uhr am Donnerstag, 07. Januar entstand an dem Auto durch mutwilliges Verkratzen der Heckklappe ein Schaden von mindestens 700 Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Bad Nauheim, Tel. 06032 91810.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell