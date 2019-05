Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Geldautomatensprengung in Friedberg

Friedberg (ots)

Geldautomat gesprengt

Friedberg: Ein lauter Knall riss die Anwohner der Bismarckstraße und Umgebung am Dienstag gegen 3.10 Uhr aus dem Schlaf - in den Räumen eines Bankinstituts loderten Flammen. Offenbar war der Geldausgabeautomat gesprengt. Zugriff auf das Geld gelang den Tätern jedoch nicht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens an Inventar und Gebäude stehen bislang nicht fest.

Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Corina Weisbrod

