POL-WE: Wir stellen vor: Unsere Schutzfrau und unsere Schutzmänner vor Ort in der Wetterau

Friedberg

Bekannt wie "bunte Hunde" sind unsere Schutzfrau und unsere Schutzmänner vor Ort, die inzwischen sogar wirklich tierische Unterstützung bekommen haben. Stets freundlich, aber auch bestimmt sorgen sie in "ihrer Kommune" für Sicherheit und Ordnung und sind der Ansprechpartner Nummer 1 der Polizei.

Der persönliche Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, den Geschäftsleuten und anderen Vereinen und Organisationen ist es, der die Arbeit unserer Schutzleute vor Ort ausmacht. Kurz SvO werden sie genannt. Polizeilich gehören sie den Ermittlungsgruppen der örtlich zuständigen Polizeistationen an und sind vor allem von Montag bis Freitag unterwegs. Gerade bei Veranstaltungen trifft man sie aber auch am Wochenende oder Abend auf Streife an.

Die SvO fungieren als eine Art Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, den Stadtverwaltungen und der Polizei. In vier Kommunen der Wetterau gibt es schon seit einiger Zeit eine Schutzfrau / einen Schutzmann vor Ort, der jeweils nur für und in dieser Stadt zum Einsatz kommt. Schon zu den "alten Hasen" zählen dabei Polizeihauptkommissar Michael Hörhäuser (SvO Altenstadt seit 2013) und Polizeioberkommissar Bernd Büthe (SvO Bad Nauheim seit 2015). Seit zwei Jahren ist Polizeioberkommissar Bodo Zeifang (SvO Karben) in seiner Funktion. Das jüngste Mitglied der Runde ist POK´in Katrin Gawenda (SvO´in Rosbach), die erst in diesem Jahr ihr Amt von ihrer Vorgängerin übernommen hat. Sie hat bei ihren Aufgaben tierische Unterstützung. Ihr Diensthund Crisu geht mit ihr auf Streife. Er ist nicht nur ein ausgebildeter Schutzhund, sondern auch Experte im Erschnüffeln von Drogen und Bargeld.

Durch Streifengänge im Stadtgebiet, viele Einsätze und Gespräche sind die SvO oft so bekannt wie ein "bunter Hund". Sie kennen die Bürgerinnen und Bürger - die, die sich an Recht und Gesetz halten ebenso wie den ein oder anderen Pappenheimer, der gerne auch mal gegen die Rechtsordnung verstößt. Mit viel Erfahrung und Geschick können die SvO durch das gute Miteinander Probleme und Schwierigkeiten oft frühzeitig erkennen und klären. Die Prävention ist damit einer der wichtigsten Bestandteile ihrer Arbeit.

