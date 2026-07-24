Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Seniorin deponiert nach Betrugsdelikt Bargeld in Mülltonne +++ Fahrzeug aufgebrochen +++ Motorroller entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Seniorin deponiert nach Betrugsdelikt Bargeld in Mülltonne, Geisenheim / Wiesbaden, Willi-Werner-Straße, Donnerstag, 23.07.2026, 16:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag wurde eine Seniorin aus Geisenheim von Betrügern dazu verleitet, eine hohe Bargeldsumme in einer Mülltonne in Wiesbaden zu deponieren. Das Geld wurde noch vor der Verständigung der Polizei von den Tätern abgeholt. Nachdem die Dame im Laufe des Tages von den Betrügern angerufen und ihr eine dreiste Lügengeschichte aufgetischt worden war, fuhr sie zu ihrer Bank und hob eine fünfstellige Summe ab. Im Anschluss ließ sich die Geschädigte mit einem Taxi nach Wiesbaden fahren und legte dort den Umschlag mit dem Bargeld in eine Mülltonne nahe einem Autohaus in der Willi-Werner-Straße ab. Erst kurz darauf fiel der Betrug auf und die Polizei wurde verständigt. Bei einer Überprüfung der Mülltonne musste festgestellt werden, dass das Geld da bereits von den Tätern abgeholt worden war.

Die Polizei bittet nun Zeuginnen oder Zeugen, die am Donnerstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr in der Willi-Werner-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Es gilt:

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei oder die Bank müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei oder Bankmitarbeiter wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Keine Bank wird sie am Telefon auffordern eine Überweisung zu tätigen. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren sowie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Fahrzeug aufgebrochen,

Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, Mittwoch, 22.07.2026, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 23.07.2026, 07:00 Uhr

(fh)Diebe haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh in Biebrich ein Fahrzeug aufgebrochen. Zu diesem Zwecke suchten sie zu einem unbekannten Zeitpunkt die Biebricher Allee auf und schlugen dort mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe eines Jeeps ein. Aus dem Innenraum nahmen sie im Anschluss eine Kette an sich und suchten damit das Weite.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Kriminalpolizei.

3. Motorroller entwendet,

Wiesbaden-Auringen, Am Weinberg, Dienstag, 21.07.2026, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 23.07.2026, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Donnerstag wurde in Auringen ein Motorroller gestohlen. Zwischen Dienstag 12:00 Uhr und Donnerstag 10:00 Uhr umgingen die Diebe in der Straße "Am Weinberg" die Lenkradsicherung des violetten Zweirads der Marke Taizhou Zhongneng und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Zuletzt war das Kennzeichen "MZ-QA 229" am Roller angebracht gewesen.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

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