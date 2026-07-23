Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 25-Jährigem aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

(fh)Die am 23.06.2026 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 25-Jährigen Wiesbadener wird hiermit zurückgenommen. Er konnte von der Polizei angetroffen werden.

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