Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 25-Jährigem aus Wiesbaden
Wiesbaden (ots)
(fh)Die am 23.06.2026 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 25-Jährigen Wiesbadener wird hiermit zurückgenommen. Er konnte von der Polizei angetroffen werden.
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