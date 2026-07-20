Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: E-Scooter gewaltsam entwendet +++ Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt +++ Wohnungseinbruch - Bargeld und Schmuck entwendet +++ 86-Jährige durch falsche Handwerker bestohlen

Wiesbaden (ots)

1. E-Scooter gewaltsam entwendet,

Wiesbaden-Nordenstadt, Oppelner Straße, Sonntag, 19.07.2026, 00:10 Uhr bis 00:20 Uhr

(kq)In der Nacht zum Sonntag wurde einem 16-Jährigen in Wiesbaden-Nordenstadt der E-Scooter entwendet.

Der Geschädigte befuhr zwischen 00:10 Uhr und 00:20 Uhr mit seinem E-Scooter die Oppelner Straße in Richtung Jenaer Straße. Dort traten drei unbekannte Täter hervor. Einer der Täter hielt den 16-Jährigen an der Jacke fest, schubste ihn von dem E-Scooter und entwendete diesen anschließend.

An dem E-Scooter war das Versicherungskennzeichen "205 VSD" angebracht.

Die Unbekannten entfernten sich anschließend in Richtung Brandenburger Straße. Der 16-Jährige blieb unverletzt.

Der erste Täter wurde als männlich, etwa 18 bis 20 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug eine dunkle Kappe, einen dunklen Pullover, eine dunkelgraue Jeans sowie helle Nike-Schuhe.

Die beiden weiteren Personen wurden ebenfalls als männlich, etwa 18 bis 20 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Sie trugen dunkle Pullover mit Kapuze sowie dunkle Hosen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt,

Wiesbaden-Biebrich, An der Kupferlache, Sonntag, 19.07.2026, 02:05 Uhr

(kq)In der Nacht zum Sonntag wurden in Wiesbaden-Biebrich mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt.

Unbekannte Täter setzten gegen 02:05 Uhr in der Straße "An der Kupferlache" mindestens vier Mülltonnen in Brand. Nach derzeitigem Stand entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Unbekannten flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Wohnungseinbruch - Bargeld und Schmuck entwendet, Wiesbaden, Adelheidstraße, Freitag, 17.07.2026, 07:20 Uhr bis 11:30 Uhr

(kq)Am Freitagvormittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Adelheidstraße ein.

Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und hebelten anschließend eine Wohnungstür auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Wohnräume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Anschließend flüchteten die Unbekannten in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. 86-Jährige durch falsche Handwerker bestohlen, Wiesbaden-Nordost, Eberleinstraße, Freitag, 17.07.2026, 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(kq)Am Freitagmittag wurde eine 86-jährige Frau in Wiesbaden-Nordost Opfer eines Trickdiebstahls.

Unbekannte Täter klingelten zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr an der Haustür der Geschädigten in der Eberleinstraße. Unter dem Vorwand eines angeblichen Wasserschadens verschafften sich die Unbekannten Zutritt zur Wohnung der Seniorin.

Im weiteren Verlauf lenkten die Täter die 86-Jährige ab. In einem unbeobachteten Moment entwendeten sie Bargeld aus einer Schublade und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Einer der Täter wurde als männlich, muskulös und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte ein "südländisches" Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, braune Augen und trug eine rote Arbeitshose mit silbernen Streifen.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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