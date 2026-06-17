Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260617.3 - Bad Bramstedt - Täterpaar nach Trickdiebstahl festgenommen

Bad Bramstedt (ots)

Am vergangenen Montag (15.06.2026) gelang es einem Täterpaar in einem Supermarkt in Bad Bramstedt einer Frau das Portemonnaie aus der Jackentasche zu entwenden. Dabei wurden sie durch den Ladendetektiv beobachtet, der die beiden vor Verlassen des Marktes ansprach und die Polizei informierte. Diese nahm die beiden vorläufig fest. In einem beschleunigten Verfahren erfolgte eine Verurteilung am Folgetag.

Um 09:50 Uhr bemerkte der Ladendetektiv des Discounters in der Hamburger Straße eine junge Frau, die sich sehr nah an einer weiteren Kundin aufhielt und diese in ein Gespräch verwickelte. Kurz danach war ein Mann hinzugekommen und hatte der Dame das Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet.

Noch bevor die junge Frau und ihr Begleiter den Laden verlassen konnten, sprach der Detektiv die beiden an und führte sie in sein Büro. Anschließend informierte er die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten das Portemonnaie der 67-jährigen Geschädigten bei dem Mann finden und der Eigentümerin zurückgeben. Diese stellte den Diebstahl tatsächlich erst an der Kasse fest, als sie selbst ihre Einkäufe bezahlen wollte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel nahmen die Beamten die beiden Täter, eine 38-jährige Rumänin und einen 44-jährigen Landsmann, vorläufig fest. Sie wurden dem Zentralgewahrsam beim Polizeirevier in Bad Segeberg zugeführt und dort erkennungsdienstlich behandelt.

In einem beschleunigten Verfahren erfolgte am Dienstagnachmittag (16.06.2026) die vorgezogene Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht in Neumünster. Die beiden Beschuldigten sind jeweils zu Geldstrafen verurteilt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

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