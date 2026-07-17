Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mülltonnenbrand ++ Angriffe mit Reizstoffsprühgerät ++ Altkleidercontainer geöffnet ++ Pkw unbefugt genutzt ++ Bei Unfall auf Autobahn verletzt ++ Queerfeindliche Beleidigung und Körperverletzung

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt,

Wiesbaden-Schierstein / Wiesbaden-Biebrich, Freitag, 17.07.2026, 02:20 Uhr und 02:40 Uhr

(kq)In der Nacht zum Freitag kam es in Wiesbaden zu mehreren Mülltonnenbränden.

Gegen 02:20 Uhr setzten zunächst unbekannte Täter in der Heinrich-Zille-Straße in Schierstein insgesamt sechs Mülltonnen in Brand. Durch das Feuer entstand Sachschaden an den Mülltonnen sowie an einem angrenzenden Hochbeet einer Kindertagesstätte.

Kurze Zeit später, gegen 02:40 Uhr, wurden in der Uferstraße in Biebrich drei weitere Mülltonnen in Brand gesetzt. Auch hier entstand Sachschaden an den Mülltonnen. Die Täter entfernten sich anschließend von der Tatörtlichkeit.

Zeugen konnten im Biebricher Fall die flüchtenden Personen beobachten und eine Personenbeschreibung abgeben. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden, auf welche die Beschreibung der flüchtigen Personen zutraf. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Ob die beiden Jugendlichen schlussendlich für die Brände verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Zwei Angriffe mit Reizstoffsprühgerät, Wiesbaden-Mitte / Wiesbaden-Südost, Donnerstag, 16.07.2026, 20:10 Uhr und 23:30 Uhr

(kq)Am Donnerstagabend kam es in Wiesbaden zu zwei Angriffen mit einem Reizstoffsprühgerät.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 20:10 Uhr in der Bahnhofstraße in Wiesbaden-Mitte. Dort setzten unbekannte Täter unvermittelt ein Reizstoffsprühgerät gegen einen 25-jährigen Mann ein. Der Geschädigte erlitt hierdurch Augenreizungen.

Einer der Unbekannten wurde als männlich, klein, mit gelockten Haaren und "dunklem Hauttyp" beschrieben.

Zu einem weiteren Vorfall kam es gegen 23:30 Uhr am Bahnhofsplatz in Wiesbaden-Südost. Auch dort setzte ein unbekannter Täter unvermittelt ein Reizstoffsprühgerät gegen einen 39-jährigen Mann ein. Der Täter wurde als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und "dunklem Hauttyp" beschrieben.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Altkleidercontainer gewaltsam geöffnet, Wiesbaden-Klarenthal, Goerdelerstraße, Donnerstag, 16.07.2026, 12:00 Uhr bis 22:25 Uhr

(kq)Am Donnerstag wurde in Wiesbaden-Klarenthal ein Altkleidercontainer gewaltsam geöffnet.

Unbekannte Täter öffneten zwischen 12:00 Uhr und 22:25 Uhr einen mit einem Vorhängeschloss gesicherten Altkleidercontainer in der Goerdelerstraße gewaltsam. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Pkw unbefugt genutzt und Bargeld entwendet, Wiesbaden-Dotzheim, Frauensteiner Straße, Donnerstag, 16.07.2026, 17:00 Uhr

(kq)Am Donnerstagnachmittag kam es in Wiesbaden-Dotzheim zur unbefugten Nutzung eines Pkw sowie zum Diebstahl von Bargeld.

Der Geschädigte hatte seinen grauen Skoda zuvor in der Karl-Arnold-Straße abgestellt. Zwei Jugendliche verschafften sich gegen 17:00 Uhr Zutritt zu dem Fahrzeug und nutzten dieses anschließend unbefugt. Im weiteren Verlauf stellten die beiden den Pkw in der Frauensteiner Straße ab.

Darüber hinaus entwendeten die Jugendlichen aus dem Fahrzeug Bargeld und flüchteten.

Der erste Jugendliche wurde als männlich, etwa 13 bis 15 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte ein "südländisches" Erscheinungsbild, kurze schwarze lockige Haare und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Hose.

Der zweite Jugendliche wurde ebenfalls als männlich und etwa 13 bis 15 Jahre alt beschrieben. Er war circa 1,60 Meter groß, hatte kurze blonde lockige Haare und trug ein pinkes T-Shirt sowie weiße Shorts.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. 41-Jähriger nach Unfall auf Autobahn verletzt, Autobahn 3 bei Wiesbaden, Freitag, 17.07.2026, 10 Uhr

(da)Am Freitagvormittag musste die A3 bei Wiesbaden infolge eines Verkehrsunfalls zeitweise vollständig gesperrt werden. Gegen 10 Uhr fuhren ein Sattelzug und ein Mercedes-Sprinter hintereinander auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Köln. In Höhe des Rastplatzes Medenbach geriet der Verkehr ins Stocken, weshalb der Sattelzug abbremste. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge versuchte der 41-jährige Fahrer des Sprinters noch auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit seinem Vordermann. Durch die Kollision erlitt der 41-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Streckenabschnitt musste für die Bergungsarbeiten zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

6. Queerfeindliche Beleidigung und Körperverletzung, Wiesbaden-Biebrich, Am Parkfeld, Montag, 22.06.2026, 18:20 Uhr

(kq) Am Montagabend, den 22.06.2026, wurde ein 21-Jähriger in Wiesbaden-Biebrich queerfeindlich beleidigt und körperlich angegangen.

Der Polizei wurde der Vorfall am 15.07.2026 bekannt.

Der Geschädigte hielt sich gegen 18:20 Uhr im Bereich "Am Parkfeld" auf, als er von einer Gruppe von etwa sechs bis acht Jugendlichen queerfeindlich beleidigt wurde. Zudem wurde der 21-Jährige durch eine Person aus der Gruppe angespuckt.

Im weiteren Verlauf trat eine Person den Geschädigten im Vorbeifahren von einem E-Scooter aus. Darüber hinaus sollen Steine in Richtung des 21-Jährigen geworfen worden sein.

Im Polizeipräsidium Westhessen besteht seit 2010 eine spezielle nebenamtliche LSBTIQ-Ansprechstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Personen. Sie steht Opfern LSBT*IQ-feindlicher Straftaten sowie queeren Vereinen und Institutionen als vertrauensvolle und vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung.

Polizeioberkommissarin Victoria Willich, Wachpolizist Alexandro Klimpel oder Polizeihauptkommissar Florian Meerheim sind unter der zentralen Rufnummer 0611-345 1516 oder unter rainbow.ppwh@polizei.hessen.de zu den normalen Bürozeiten erreichbar.

Der Staatsschutz Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Gruppe machen können, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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