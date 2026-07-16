Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 45-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

(pl)Die am Dienstagnachmittag veröffentlichte Fahndung nach der 45-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Frau konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell