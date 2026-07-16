Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 45-Jähriger aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 45-Jähriger aus Wiesbaden, Wiesbaden, Donnerstag, 16.07.2026

(da)Die am Dienstag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach der 45-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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