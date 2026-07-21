Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 36-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeikräfte +++ Einbrüche in Wohnhaus und Gaststätte +++ Böller in Garten geworfen - Mann verletzt

Wiesbaden (ots)

1. 36-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeikräfte, Wiesbaden-Dotzheim, Dotzheimer Straße / Holzstraße, Samstag, 18.07.2026, 22:20 Uhr bis 22:40 Uhr

(kq)Am Samstagabend kam es in Wiesbaden-Dotzheim zu einem Widerstand gegen Polizeikräfte, bei dem zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden.

Gegen 22:20 Uhr wurde der Polizei zunächst eine aggressive Person in einem Schnellrestaurant in der Dotzheimer Straße gemeldet. Der Mann soll dort auf Tische geschlagen und lautstark herumgeschrien haben. Polizeikräfte trafen den 36-Jährigen vor Ort an, kontrollierten ihn und erteilten ihm einen Platzverweis.

Im weiteren Verlauf fiel der Mann erneut auf. In der Holzstraße befand sich der 36-Jährige offenbar nach vorangegangenem Drogenkonsum in einem psychischen Ausnahmezustand. Dort konnte er schließlich festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Polizeikräfte.

Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt, blieben jedoch dienstfähig.

Bei dem 36-Jährigen wurde zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er im Anschluss in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt.

Der Mann muss sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Einbrüche in Wohnhaus und Gaststätte, Wiesbaden, Samstag, 18.07.2026, bis Montag, 20.07.2026

(kq)Am Wochenende kam es in Wiesbaden zu zwei Einbrüchen in ein Wohnhaus sowie eine Gaststätte.

In der Steinberger Straße verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstag, 18.07.2026, 03:50 Uhr, und Sonntag, 19.07.2026, 09:45 Uhr, Zugang zu einem Grundstück. Anschließend hebelten die Täter die Hauseingangstür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Sonntag, 19.07.2026, 22:00 Uhr, und Montag, 20.07.2026, 11:00 Uhr, in Wiesbaden-Frauenstein. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte im Bereich Nürnberger Hof. Im Inneren begaben sich die Täter in den Thekenbereich und entwendeten aus einem Schrank eine Geldkassette mit Bargeld.

In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Böller in Garten geworfen - Mann verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Gabelsbornstraße, Montag, 20.07.2026, 22:30 Uhr

(kq)Am Montagabend wurde ein Mann in Wiesbaden-Biebrich durch den Knall eines Böllers verletzt.

Unbekannte Täter warfen gegen 22:30 Uhr in der Gabelsbornstraße einen Böller in einen nahegelegenen Garten. Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt in räumlicher Nähe und erlitt durch den Knall einen Tinnitus.

Einer der Täter wurde als männlich, etwa 50 bis 60 Jahre alt und mit Glatze beschrieben. Er trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine lange schwarze Jeans.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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