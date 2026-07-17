Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprayer auf frischer Tat ertappt - Fußballfans geraten in den Fokus der Ermittler

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurden zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet, wie sie in der Töpferstraße an einer abgestellten Straßenbahn mehrere Graffiti anbrachten. Es kamen unverzüglich Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen zum Einsatz, die nach kurzer Flucht der Täter beide Personen im Nahbereich aufgreifen konnten.

Ein 17-jähriger Jugendlicher sowie ein 21-jährigen Mann ließen sich anschließend darauf ein, dass sie für weitere Sachbeschädigungen in den anliegenden Straßen verantwortlich waren. Es wurden Hauswände, Laternen und Blumenkästen durch Graffiti beschädigt. Aufgrund des Inhalts der aufgebrachten Schriften bestehen Bezüge zu einem örtlichen Fußballsportverein aus der Rolandstadt.

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