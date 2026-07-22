Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Frau bei Auseinandersetzung verletzt +++ Einbruch in Café, Wohnungseinbruch und Motorraddiebstahl

Wiesbaden (ots)

1. Frau bei Auseinandersetzung verletzt, Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Römerfeld, Dienstag, 21.07.2026, 18:25 Uhr

(fh)Am Dienstagabend sorgte eine Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Kostheim für einen größeren Polizeieinsatz samt Festnahme eines Beteiligten. Um 18:25 Uhr wurde der Polizei eine verletzte Frau in dem Wohnhaus im Römerfeld gemeldet. Mehrere dorthin entsandte Polizeistreifen trafen vor Ort zunächst eine 23-Jährige mit oberflächlichen Schnittverletzungen sowie kurz darauf einen 42-jährigen Mann an. Da der 42-Jährige im Verdacht steht, die Frau körperlich und mit einem Messer angegriffen und somit verletzt zu haben wurde er festgenommen. Das vermeintliche Tatmittel konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Die Hintergründe sowie der genaue Ablauf der Tat sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 42-jährige wohnsitzlose Mann soll heute noch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden einem Haftrichter vorgeführt werden.

2. Einbruch in Café, Wohnungseinbruch und Motorraddiebstahl, Wiesbaden, Dienstag, 14.07.2026 bis Dienstag, 21.07.2026

(dd) In den letzten Tagen kam es in Wiesbaden zu einem Einbruch in ein Café und eine Wohnung sowie zum Diebstahl eines Motorrads. Zwischen Montag, 20.07.2026, 03:30 Uhr und Dienstag, 21.07.2026, 10:30 Uhr verschafften sich Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt zu einem Café am Bismarckring. Die Täter entwendeten eine Playstation sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Im Zeitraum von Dienstag, 14.07.2026, 11:00 Uhr bis Dienstag, 21.07.2026, 19:50 Uhr drangen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße ein. Da die Wohnungstür keinerlei Beschädigungen aufwies, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass zum Öffnen spezielles Werkzeug verwendet worden war. Die Einbrecher stahlen unter anderem Schmuck sowie Bargeld.

Zwischen Sonntag, 19.07.2026, 14:00 Uhr und Dienstag, 21.07.2026, 20:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein am Kurt-Schumacher-Ring abgestelltes Motorrad. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß mit dem Lenkradschloss gesichert. Die Täter überwanden die Sicherung auf bislang unbekannte Weise und flüchteten anschließend mit dem Motorrad.

Die Wiesbadener Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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