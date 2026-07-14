Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Stadtmitte - Motorroller brennt komplett aus.

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Plettenberg (ots)

Heute wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache gegen 17:00 Uhr zum Grafweg alarmiert. Am dortigen Kreisverkehr solle laut Meldung ein Motorroller brennen. Bereits auf der Anfahrt von der Wache Am Wall war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Der Brand wurde von einem Atemschutztrupp mit einem C-Rohr schnell gelöscht. Im Anschluss mussten ausgetretene Betriebsstoffe aufgenommen werden. Der Fahrer des Motorrollers wurde durch den Brand leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transoprtiert.

Zur Brandursache und Schadenhöhe trifft die Feuerwehr keine Aussagen.

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