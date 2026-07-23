Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: Motorrad gestohlen +++ Brennende Mülltonnen
Wiesbaden (ots)
1. Motorrad gestohlen,
Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Sonntag, 19.07.2026, 14:00 Uhr bis Dienstag, 21.07.2026, 20:30 Uhr
(fh)Zwischen Sonntag und Dienstag ereignete sich im Kurt-Schumacher-Ring ein Motorraddiebstahl. Dort hatten es Diebe auf eine schwarze KTM 790 Duke L abgesehen. An dem Zweirad war zuletzt das Kennzeichen WI-XN 30 angebracht gewesen.
Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.
2. Brennende Mülltonnen,
Wiesbaden, Donnerstag, 23.07.2026, 00:15 Uhr bis 02:15 Uhr
(fh)In der Nacht zum Donnerstag brannten in Wiesbaden an drei unterschiedlichen Stellen Mülltonnen. Gegen 00:15 Uhr wurden aus der Harry-Truman-Straße gleich fünf brennende Mülltonnen gemeldet. Durch das Feuer war auch ein Baum beschädigt worden. Kurz darauf, gegen 00:20 Uhr, brannte eine Mülltonne in der Wiesenstraße in Biebrich. Komplettiert wurden die Brände dann gegen 02:15 Uhr mit zwei durch Feuer beschädigte Tonnen in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße. In allen Fällen musste die Feuerwehr ausrücken und die Brände löschen.
Die Polizei nimmt Hinweise sowie verdächtige Beobachtungen rund um die Tatorte unter der Telefonnummer (0611)345-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell