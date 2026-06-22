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POL-WI: 51-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

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Wiesbaden (ots)

51-Jähriger aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, 22.06.2026, 10:15 Uhr

(pl)Seit Montagvormittag um 10:15 Uhr wird der 51-jährige Jan SCHMIDT aus Wiesbaden vermisst. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet bei der Vermisstensuche die Bevölkerung um Mithilfe. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Herr Schmidt ist desorientiert und aufgrund der Wetterlage kann eine Gefahr für den Vermissten nicht ausgeschlossen werden. Der Vermisste ist ca. 1,55 Meter groß, korpulent, hat wenige Haare, trägt in dunkelblaues T-Shirt, schwarze Hosenträger, eine weiß-blau karierte Hose, dunkle Turnschuhe und führt eine Bayern München Bauchtasche mit sich. Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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