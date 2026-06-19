Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand bei Festnahme in der Innenstadt +++ Mann mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen +++ Zwei Wohnungseinbrüche in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand bei Festnahme in der Innenstadt, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Freitag, 19.06.2026, 01:15 Uhr

(je)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Wiesbaden zu Widerstandshandlungen bei einer Festnahme.

Gegen 01:15 Uhr wurde ein Mann in der Schwalbacher Straße einer Personenkontrolle unterzogen, nachdem er zuvor in der Nähe randaliert haben soll. Der Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und sollte zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand, zwei Polizisten wurden hierbei leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Der Mann muss sich nun vor Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Mann mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen, Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Donnerstag, 18.06.2026, 23:10 Uhr

(kq)Am späten Donnerstagabend wurde ein Mann in Wiesbaden bei einem Angriff mit einem Messer leicht verletzt.

Gegen 23:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Erich-Ollenhauer-Straße zunächst zu einem Streit zwischen dem 46-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann. Im weiteren Verlauf verfolgte der Unbekannte den Geschädigten aus dem Supermarkt heraus bis vor den Eingangsbereich. Dort stach er unvermittelt mit einem Messer in Richtung des Gesichts des Mannes und verletzte ihn am Kinn.

Anschließend flüchtete der Täter.

Der Unbekannte wird als etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Er soll ein "nordafrikanisches Erscheinungsbild", einen Kinnbart, eine schwarze Umhängetasche, eine kurze Jogginghose sowie eine Kappe getragen haben. Zudem führte er ein rotes Messer, mutmaßlich ein Teppichmesser, mit sich.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Zwei Wohnungseinbrüche in Wiesbaden,

Wiesbaden, Donnerstag, 18.06.2026, 09:00 Uhr - 23:00 Uhr

(kq)Am vergangenen Donnerstag kam es in Wiesbaden zu zwei Wohnungseinbrüchen.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 09:00 Uhr und 23:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Ollenhauer-Straße. Unbekannte Einbrecher verschafften sich Zugang zu dem Gebäude und öffneten gewaltsam die Tür einer Wohnung. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten unerkannt mit Diebesgut.

Im gleichen Zeitraum kam es im Hessenring zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täter hebelten auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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