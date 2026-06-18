Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-Jährigen

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Wiesbaden (ots)

Mainz - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-Jährigen

Seit Mittwoch, 17.06.2026, wird der in Mainz untergebrachte 12-jährige Omar A. vermisst. Er verließ am Mittwoch, 17.06.2026 gegen Abend seinen Aufenthaltsort in der Mainzer Neustadt. Zuletzt wurde der Vermisste in der Mainzer Neustadt gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es bestehen laut Sorgerechtsverantwortlichem Bezüge ins Rhein-Main-Gebiet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. BESCHREIBUNG: 12 Jahre alt, männlich, dunkle Haare, dunkle Augen, kurze schwarz-weiße Jogginghose, kurzes schwarz-weißes T-Shirt Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 65 33312 an die Dienststelle zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! HINWEIS: Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen."

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