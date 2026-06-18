Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche

Wiesbaden (ots)

Einbrüche,

Wiesbaden, Mittwoch, 10.06.2026 bis Mittwoch, 17.06.2026

(lr) In Wiesbaden kam es im Zeitraum von einer Woche zu zwei Einbrüchen.

Der erste Einbruch ereignete sich von Mittwoch, 10.06.2026, bis Mittwoch, 17.06.2026, in Wiesbaden-Sonnenberg. Unbekannte Täter hebelten eine Terassentür in der Forststraße auf und gelangten so in das Wohnhaus. Anschließend durchsuchten und verwüsteten sie das ganze Haus. Im Anschluss machten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Ebenfalls zu einem Einbruch kam es in Wiesbaden-Südost. Dort kletterten Unbekannte am Mittwoch zwischen 11:45 Uhr und 20:45 Uhr auf einen Balkon, um so an ein Fenster im ersten Stock zu gelangen. Das Fenster konnten sie öffnen, wodurch sie sich Zugang zu der Wohnung verschafften. In der Wohnung durchsuchten die Täter diverse Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell