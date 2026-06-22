Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme von Vermisstenfahndung nach 12-Jährigem aus Mainz

Wiesbaden (ots)

Rücknahme von Vermisstenfahndung nach 12-Jährigem aus Mainz,

Die am Donnerstag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 12-Jährigen aus Mainz wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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