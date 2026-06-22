Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mülltonne in Brand +++ Im Schwimmbad belästigt +++ Autos beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Mülltonne in Brand,

Wiesbaden, Bierstadt, Oberlinstraße, Samstag, 20.06.2026, 0 Uhr

(da)In der Nacht zum Samstag brannte in Bierstadt eine Mülltonne. Unbekannte hatten die Großmülltonne in der Oberlinstraße kurz nach Mitternacht mutwillig in Brand gesteckt. Das Feuer griff schließlich auf zwei weitere Müllbehältnisse über, konnte jedoch von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sollten Sie zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Im Schwimmbad belästigt,

Wiesbaden Rheingauviertel, Hollerbornstraße, Freitag, 19.06.2026, 16:25 Uhr

(ro)Am Freitagnachmittag hat die Polizei im Wiesbadener Rheingauviertel einen 19-Jährigen festgenommen, der zuvor zwei Mädchen in einem Freibad belästigt hatte. Gegen 16:25 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein junger Mann im Freibad in der Hollerbornstraße zwei Mädchen unsittlich berührt haben soll. Die alarmierten Streifen trafen den 19-Jährigen noch vor Ort an und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Diese konnte er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Er muss sich nun in einem entsprechenden Verfahren verantworten.

3. Autos beschädigt,

Wiesbaden, Schierstein & Nordenstadt, 21.06.2026

(da) Am Wochenende wurden in Wiesbaden mehrere Autos zerkratzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden vier in der Stielstraße in Schierstein geparkte Autos von Unbekannten beschädigt. Ähnlich erging es vier Autos im Wallauer Weg in Nordenstadt. Diese wurden zwischen Mittwoch und Samstag zerkratzt. Der Schaden an allen acht Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7.500 Euro. Da in beiden Fällen noch keinerlei Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 um entsprechende Hinweise.

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