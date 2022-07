Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mutmaßliche Drogendealer festgenommen +++ Betrüger erbeuten als "Zivilstreife" Bargeld +++ 33-Jähriger von Gruppe angegriffen +++ Trickdiebin klaut Rolex vom Handgelenk +++

Wiesbaden (ots)

1.Mutmaßliche Drogendealer festgenommen, Wiesbaden, Westend, Helenenstraße, 21.07.2022

(he)Am vergangenen Donnerstagabend konnten in der Helenenstraße drei Männer festgenommen werden, die unter Verdacht stehen, im dortigen Bereich mit Drogen gehandelt zu haben. Der Festnahme voraus gingen am Abend umfangreiche Maßnahmen der Wiesbadener Schutz- und Kriminalpolizei. Zivilbeamte konnten zunächst ein verdächtiges Verhalten der später Festgenommenen beobachten, das auf ein Handeltreiben mit Betäubungsmitteln hindeutete. Im Rahmen der Kontrollen wurden entsprechende Drogen aufgefunden. Die anschließende Durchsuchung einer Wohnung führte zum Auffinden von Haschisch und Marihuana sowie zur Festnahme des dritten Tatverdächtigen, als dieser zurückkehrte. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Wiesbadener im Alter von jeweils 22 Jahren sowie einen 25-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Gegen die Männer sowie die mutmaßlichen Käufer, bei denen Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten, wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Einer der beiden 22-Jährigen wurde nach Abstimmung mit der Wiesbadener Staatsanwaltschaft am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ. Die polizeilichen Maßnahmen am Donnerstag führten zur Sicherstellung von insgesamt rund 250 Gramm Haschisch und Marihuana. Nachdem bereits in der Vorwoche zwei Männer festgenommen und anschließend in Untersuchungshaft genommen werden konnten, zeugt der erneute Ermittlungserfolg der Wiesbadener Polizei von deren konsequentem Vorgehen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Auch diesen beiden Männern wird der Handel mit Drogen vorgeworfen.

2.Betrüger erbeuten als "Zivilstreife" Bargeld, Wiesbaden, Sonnenstraße, Montag, 25.07.2022, 15:30 Uhr

(he)Am Montagnachmittag waren Trickbetrüger in Wiesbaden unterwegs und gaben sich als Polizeibeamte aus. Auf diese Art und Weise erbeuteten sie von vier bulgarischen Touristen mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Geschädigten waren gegen 15:30 Uhr zusammen in einem Pkw auf der Nauroder Straße unterwegs, als sie an der Einmündung zur Sonnenstraße aus einem seitlich von ihrem Pkw haltenden Fahrzeug heraus angesprochen wurden. Zwei Männer gaben sich als Zivilbeamte aus und forderten die Geschädigten auf, in die Sonnenstraße einzubiegen. An der Kreuzung zur Neptunstraße hätten die Unbekannten dann gestoppt und bei den Opfern eine "Polizeikontrolle" durchgeführt. Nachdem die Ausweispapiere kontrolliert worden waren, fragte man nach mitgeführtem Bargeld. Man wolle kontrollieren, ob es sich um Falschgeld handele. Teilweise wurde Bargeld durch die Touristen übergeben, teilweise griffen die Täter auch in mitgeführte Taschen und nahmen das darin verstaute Geld an sich. Anschließend flüchteten die Täter in einem schwarzen Ford Focus durch die Neptunstraße. Den Fahrzeugschlüssel ihrer Opfer hatten die Täter zunächst an sich genommen, warfen ihn jedoch auf ihrer Flucht aus dem Fahrzeug. Beschreibung Fahrer: Lockige, dunkle Haare bis über die Ohren, Drei-Tage-Bart, habe gebrochen Türkisch gesprochen. Beschreibung Beifahrer: Schlank, kurzes, lichtes Haar, Lederjacke und Weste darüber. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

3. 33-Jähriger von Gruppe angegriffen,

Wiesbaden, Wallufer Platz, Spielplatz, Dienstag, 26.07.2022, 01:50 Uhr

(he)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein 33-jähriger Wiesbadener auf dem Wallufer Platz von mehreren Personen angegriffen, geschlagen und hierbei verletzt. Gegen 01:50 Uhr traf der Geschädigte auf dem dortigen Spielplatz auf eine circa 15-köpfige Gruppe, bestehend aus Jungs und Mädchen im Alter von circa 20 Jahren. Fünf bis sechs Personen aus dieser Gruppe hätten den Wiesbadener dann angegriffen und währenddessen geschlagen und getreten. Ein Täter sei circa 20 Jahre alt gewesen, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und habe kurze schwarze haare sowie ein T-Shirt, Jeans und Sportschuhe getragen. Das Opfer beschreibt diesen Täter als "südländisch" aussehend. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

4. Trickdiebin klaut Rolex vom Handgelenk, Wiesbaden, Paulinenstraße, Dienstag, 26.07.2022, 11:00 Uhr

(ps) Am vergangenen Dienstagmittag entwendete eine dreiste Trickdiebin eine Rolex-Armbanduhr direkt vom Handgelenk eines Mannes, ohne dass dieser etwas davon merkte. Nachdem die Frau ihr 83-jähriges Opfer in der Paulinenstraße in Wiesbaden in ein Gespräch verwickelt hatte, gelang es ihr Körperkontakt aufzubauen und dabei unbemerkt die über 8500EUR teure Armbanduhr vom Handgelenk des Mannes zu ziehen.

Die Frau hatte eine südosteuropäische Erscheinung und konnte als ca. 30 Jahre alt, 170cm groß, schlank mit schwarzen mittellangen Haaren beschrieben werden. Sie trug ein sommerliches Outfit mit schwarzem Oberteil und einem schwarzen Rock.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Tel.: 0611 345-2140 zu melden.

5. Einbruch in Bäckerei scheitert,

Wiesbaden, Borkumer Straße, Dienstag, 26.07.2022, 02:41 Uhr

(ps) Mit einem unbekannten Werkzeug versuchte ein UT in den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags in eine Bäckerei an der Borkumer Straße in Wiesbaden-Dotzheim einzubrechen. Der Versuch die Eingangstür des Geschäfts aufzuhebeln misslang, sodass sich der Täter nach kurzer Zeit und unvollendeter Dinge in unbekannte Richtung entfernte. Die Videoüberwachungskamera der Bäckerei konnte den UT bei seinem Einbruchsversuch aufnehmen.

Der Mann war ca. 180cm groß, trug eine FFP2-Maske und einen hellen Kapuzenpullover. Des Weiteren war er mit einer kurzen dunklen Hose, einem dunklen Rucksack und dunklen Socken bekleidet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Tel.: 0611 345-0 zu melden.

6. Einbrüche in Gartenhütten,

Wiesbaden-Erbenheim Montag, 25.07.2022, 17:30 Uhr - Dienstag, 26.07.2022, 07:30 Uhr

(ew)In Wiesbadener Stadtteil Erbenheim machten sich Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an insgesamt neun Gartenhütten zu schaffen. Die Täter begaben sich auf die Kleingartengrundstücke "Im Herzen" und hebelten dort an neun Gartenhütten die Türen auf und stahlen mehrere Gegenstände. Der Schaden an den Hütten wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2440.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell