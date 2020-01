Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld, Wiesbaden, Spitzwegstraße, 06.01.2020, 12:00 Uhr - 07.01.2020, 22:00 Uhr

(He)Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, kam es am Dienstagabend in der Spitzwegstraße in Wiesbaden zu einer Geldabholung durch falsche Polizeibeamte, bei der das Opfer mehrere Tausend Euro verlor. Am Montag dieser Woche habe sich erstmalig ein Betrüger bei der betroffenen Seniorin gemeldet, sich als "Herr Bach von der Polizei" vorgestellt und sie mit fadenscheinigen Begründungen dazu bewegt, Geld von ihrem Konto abzuheben. Dies geschah dann dienstags, woraufhin nochmals ein telefonischer Kontakt zwischen Opfer und Täter zu Stande kam. Während diesen Telefonates wurde das Opfer angewiesen, das Geld in einer Tüte vor ihr Wohnhaus zu legen. Am nächsten Tag war das Geld dann verschwunden, die Seniorin vertraute sich einer Verwandten an und nun wurde die richtige Polizei in Kenntnis gesetzt. Wie in vielen Fällen zuvor wurde die Angerufene massiv unter Druck gesetzt, psychologisch stark beeinflusst und natürlich auch mit den Ängsten älterer Menschen "gespielt". Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Entweder kommt tatsächlich eine Person vorbei oder, wie in diesem Fall, sollten die Wertsachen auf dem Grundstück deponiert werden und die Opfer sahen noch nicht einmal die Abholer. Es kam auch schon vor, dass die Täter in der Dunkelheit vor dem Balkon der ahnungslosen Opfer erschienen und die Wertsachen dann auf Zuruf von den Opfern vom Balkon geworfen wurden. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

2. Mutter durch Sohn schwer verletzt, Wiesbaden, Dostojewskistraße, 08.01.2020, 10:30 Uhr

(He)Gestern Morgen kam es in einer Wohnung in der Dostojewskistraße seitens eines 28-jährigen Bewohners zu einem Übergriff gegenüber seiner Mutter. Hierbei wurde diese schwer verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Sohn seine Mutter gegen 10:30 Uhr aus nichtigem Grund mit einem Schlagwerkzeug an und rief danach selbst die Rettungskräfte. Es ist nicht auszuschließen, dass bei dem Täter eine psychische Erkrankung vorliegt. Im Laufe des heutigen Tages soll während einer richterlichen Vorführung über eine mögliche Unterbringung des 28-Jährigen entschieden werden. In diesem Fall hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

3. Navigationsgerät ausgebaut, Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, 05.01.2020, 12:00 Uhr - 08.01.2020, 15:00 Uhr

(He)Gestern Mittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in der Hermann-Brill-Straße zu einem Einbruchdiebstahl aus einem geparkten PKW gekommen war, bei dem die Täter das festinstallierte Navigationsgerät ausgebaut und einen Gesamtschaden von circa 7.000 Euro verursacht hatten. Zwischen Sonntag, dem 05.01.2020, 12:00 Uhr und gestern, 15:00 Uhr schlugen unbekannte Täter an dem schwarzen BMW X5 eine Scheibe ein und bauten neben dem Navigationsgerät auch noch den Airbag aus. Im Kofferraum entdeckten sie noch eine Geldtasche mit einigen Hundert Euro Bargeld, welche sie ebenfalls mitgehen ließen. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter er Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

4. Sachschaden durch Graffiti, Wiesbaden-Dotzheim, Schönbergstraße, 07.01.2020, 21:30 Uhr - 08.01.20020, 06:00 Uhr

(He)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschmierten unbekannte Täter in der Schönbergstraße die Begrenzungsmauer eines Supermarktparkplatzes und verursachten einen geschätzten Sachschaden von 1.800 Euro. Augenscheinlich wurde grüne Farbe mit Spraydosen aufgebracht. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter er Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

5. Einbruch in Lebensmittelgeschäft, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 07.01.2020, 19:00 Uhr - 08.01.2020, 08:30 Uhr

(He)Unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Dotzheimer Straße in ein Lebensmittelgeschäft ein und verursachten einen Schaden von circa 300 Euro. Zwischen 19:00 Uhr und 08:30 Uhr gelangten die Täter zunächst in das Treppenhaus des dortigen Mehrfamilienhauses und öffneten hier mit Gewalt eine rückwertige Ladentür. Im Innern wurde Bargeld entwendet und anschließend die Flucht ergriffen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Hinweisgeber, sich unter er Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mehrere Betrugsmaschen im Rheingau-Taunus-Kreis, angezeigt am 08.01.2020,

(He)Im Verlauf der vergangenen Wochen waren Betrüger im Rheingau-Taunus-Kreis "telefonisch unterwegs" und versuchten mit verschiedenen Maschen die angerufenen Bürgerinnen und Bürger um ihr Geld zu bringen. In einem Fall hatten sie leider Erfolg. Eine Dame aus Kiedrich erhielt am Montag den Anruf eines angeblichen "Microsoft-Mitarbeiters". Dieser erklärte in englischer Sprache sehr überzeugend, dass die Angerufen, bzw. deren Computer, Opfer eines Hackerangriffes geworden sei, und man nun entsprechende Maßnahmen auf dem Rechner der Rheingauerin durchführen müsse. In der Folge des fast zweistündigen Gesprächs erhielten die Täter dann mit einem entsprechenden Programm Zugriff auf den Rechner der Geschädigten. Schlussendlich wurden auch Kontodaten und TAN-Nummern übermittelt. Kurz nachdem dies geschehen war, wurde auch das Opfer stutzig, beendete das Gespräch und meldete den Vorfall sofort ihrer Bank. Es wurde festgestellt, dass von den Tätern unmittelbar knapp 500 Euro vom Konto der Geschädigten überwiesen wurden.

Eine andere Masche wendeten die Täter am Mittwoch bei einer Eltvillerin an. Hier erklärte der Anrufer, dass die 43-Jährige bei einer Lotterie mitgemacht habe. Sie müsse nun das Wort "ja" sagen, um dieses Abo zu kündigen. Andernfalls würden hohe monatliche Kosten anfallen. Die Eltvillerin hatte jedoch gar nicht an einer Lotterie teilgenommen. Die Angerufene ließ sich auf das Spielchen nicht ein und beendete alsbald das Gespräch. Mit dem gesprochenen, und sicherlich aufgezeichneten, "ja" des ausgesuchten Opfers hätten die Täter mit Sicherheit nichts Gutes im Schilde geführt und als Textbaustein für weitere Machenschaften genutzt.

Weiterhin kam es unter anderem in Schlangenbad zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Vier Fälle wurden bis dato bei der Polizei bekannt; jedoch glücklicherweise keine Sachverhalte, bei denen die Straftäter Erfolg hatten.

Grundsätzlich gilt für alle diese Fälle: Seien Sie höchst misstrauisch und lassen Sie sich nicht auf solche Spielchen ein! Die Polizei warnt immer wieder vor den verschiedensten Betrugsmaschen. Nicht die Polizei, keine seriöse Firma, kein Amt, keine Behörde.....Niemand, der nicht etwas Böses im Schilde führt, wird sie am Telefon nach ihren Vermögensverhältnissen fragen, Geld abholen, Zugriff auf ihren Computer oder ihr Bankdaten verlangen. Beenden Sie solche Telefonate immer sofort und kontaktieren Sie den Notruf. Hinweise zu den gängigsten Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de .

2. Hoher Sachschaden durch Graffiti, Eltville, Wiesweg, 07.01.2020, 15:00 Uhr - 08.01.2020, 07:15 Uhr

(He)Mutmaßlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren Schmierfinken auf dem Gelände des Eltviller Schulzentrums im Wiesweg unterwegs und verursachten nach einer ersten Schätzung einen Sachschaden von circa 5.000 Euro. Durch die unbekannten Täter wurden mittels einer Sprühdose und eines Permanentmarkers mehrere Wände der Schulgebäude beschmiert. Bis dato liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-40 zu melden.

3. Mutmaßlich geparktes Fahrzeug beschädigt, Halter bitte melden, Rüdesheim, Eibingen, Hugo-Asbach-Straße, 06.01.2020, 18:00 Uhr

(He)Am Montagabend kam es in der Hugo-Asbach-Straße in Eibingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug beschädigte wurde, der Unfallverursacher sich jedoch zunächst vom Unfallort entfernte. Da er sich einen Tag später bei der Polizei meldete, wird nun der Halter des geparkten PKW gesucht. Der Unfallverursacher war gegen 18:00 Uhr in der Hugo-Asbach-Straße in Richtung Kaiserstraße unterwegs, als er unmittelbar vor dem dortigen Finanzamt einen geparkten PKW beim Vorbeifahren streifte. Der PKW wurde mutmaßlich vorne links beschädigt. Es soll sich um einen weißen Kleinwagen, evtl. ein Opel mit den Kennzeichenfragmenten "NR" gehandelt haben. Der Halter, bzw. die Halterin wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

