Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen und womöglich gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht: 24-jähriger BMW-Fahrer soll vor Polizeikontrolle geflüchtet sein und Verkehrsunfall verursacht haben

Hanau (ots)

(lei) Nach einer Flucht vor einer Polizeikontrolle am Freitagnachmittag suchen die Ermittler Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise eines 24 Jahre alten BMW-Fahrers möglicherweise gefährdet wurden.

Gegen 16 Uhr sollte ein grauer BMW mit Hanauer Kennzeichen auf der Lamboystraße in Fahrtrichtung Erlensee durch Kräfte der Stadtpolizei Hanau kontrolliert werden, da das Fahrzeug zur Entstempelung ausgeschrieben war. Nachdem der Fahrer zunächst im Bereich der Karl-Marx-Straße angehalten hatte, habe er beim anschließenden Kontrollversuch plötzlich stark beschleunigt und sich der Kontrolle entzogen.

Die Streife der Stadtpolizei nahm die Verfolgung auf. Der BMW-Fahrer soll dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Stadtteil Lamboy geflüchtet und in Richtung Erlensee gefahren sein. Dabei soll er mehrfach andere Fahrzeuge, teilweise unter Nutzung der Gegenfahrspur, überholt haben.

Auf dem Zubringer zur Landesstraße 3193 soll der 24-Jährige im Kurvenbereich einen VW Caddy überholt haben und mit diesem kollidiert sein. Unmittelbar danach verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke und kollidierte schließlich mit einem Baum am Fahrbahnrand.

Die zwischenzeitlich hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Hanau übernahmen die Unfallaufnahme. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss von Kokain, weswegen er eine Blutprobe abgeben musste. Sowohl der 24-Jährige als auch die Fahrerin des VW Caddy blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 65.000 Euro geschätzt.

Ermittelt wird nun unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Fluchtgeschehens sowie insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des grauen BMW möglicherweise gefährdet wurden oder ausweichen mussten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 beim Polizeirevier Hanau zu melden.

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