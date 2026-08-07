Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei verstärkt Kontrollen: Strafanzeige, Festnahmen und ein sichergestellter E-Scooter; Langfinger flüchtete mit Kreditkarte: Hinweise erbeten und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Polizei verstärkt Kontrollen: Strafanzeige, Festnahmen und ein sichergestellter E-Scooter - Offenbach

(cb) Im Rahmen verstärkter Kontrollmaßnahmen waren Beamte des Polizeireviers in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verstärkt im Stadtgebiet unterwegs. Während der Maßnahmen stellten sie mehrere Straftaten fest und leiteten dementsprechend Maßnahmen ein.

Gegen 18.30 Uhr meldete sich eine aufmerksame Zeugin auf der Wache des Polizeireviers und gab an, dass sie in der Seligenstädter Straße einen Mann beobachtet, der augenscheinlich versuchte, mit einem Hammer ein Fahrradschloss zu knacken, um das damit gesicherte Cube-Fahrrad zu stehlen. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person und seiner mitgeführten Sachen fanden die Ordnungshüter ein Einhandmesser auf. Dieses stellten sie sicher und leiteten unter anderem ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Nur wenig später, gegen 20.15 Uhr, wollten die Gesetzeshüter einen E-Scooter-Fahrer kontrollieren, doch dieser entzog sich vorerst der Kontrolle. Nur wenige Minuten später konnte der Geflüchtete von den Einsatzkräften gestellt und kontrolliert werden. Die Überprüfung ergab, dass für den E-Scooter keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug technisch so verändert wurde, dass es deutlich schneller als die im Straßenverkehr erlaubten 20 km/h fahren konnte. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zudem wurde ein weiteres Verfahren gegen die verantwortliche Person wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne erforderlichen Versicherungsschutz eröffnet.

Bei einer Personenüberprüfung gegen 1.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Da er die geforderte Summe nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 17 Fahrzeuge sowie 13 Personen. Die Polizei zieht eine positive Bilanz der verstärkten Präsenz und wird auch künftig mit gezielten Kontrollen zur Erhöhung der Sicherheit im Stadtgebiet beitragen.

2. Langfinger flüchtete mit Kreditkarte: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Männlich, ungefähr 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank und braune, grau melierte Haare: So lautet die Beschreibung eines Mannes, der am Donnerstag einer Rentnerin die Kreditkarte unbemerkt aus der hinteren Hosentasche klaute. Die Offenbacherin war gegen 15.15 Uhr in der Kirchgasse unterwegs, als der Unbekannte sie im Vorbeigehen anrempelte und vermutlich währenddessen die Karte an sich nahm. Die Offenbacher Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

3. Lederjacke aus Wohnwagen gestohlen: Zeugen gesucht! - Obertshausen

(cb) Eine Lederjacke im Wert von knapp 50 Euro erbeuteten Unbekannte, nachdem sie in einen Wohnwagen, der in der Lämmerspieler Straße (40er-Hausnummern) abgestellt war, eingestiegen waren. Hierzu hebelten sie eine Seitenscheibe des mobilen Heimes auf und durchsuchten anschließend das Innere des Anhängers. Die Täter hinterließen bei der Tat, die sich zwischen Montag, 19 Uhr und Donnerstag, 15 Uhr, ereignete, einen Sachschaden von schätzungsweise 300 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte an die Kripohotline (069 8098-1234).

Offenbach, 07.08.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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