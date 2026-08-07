Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 33. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Schulen sowie Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 10.08.2026:

Offenbach am Main, Dietesheimer Straße (Schule);

- 11.08.2026:

Hainburg, Kirchstraße (Kindergarten);

- 12.08.2026:

Mühlheim am Main, Gerhart-Hauptmann Straße (Schulweg);

- 13.08.2026:

Seligenstadt, L 3121 (Unfallschwerpunkt);

- 14.08.2026:

Hanau, Alter Rückinger Weg (Schulweg);

- 15.08. und 16.08.2026:

Hanau-Steinheim, B 45 Ausbauende (Lärmschutz);

Offenbach, 07.08.2026, Pressestelle, Merlin Winges

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