Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Verdacht des Diebstahls und der Bedrohung: Schnelle Festnahme eines 28-Jährigen; Vorwurf des räuberischen Diebstahls gegen 20-Jährigen und Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Nach Verdacht des Diebstahls und der Bedrohung: Schnelle Festnahme eines 28-Jährigen - Hanau

(cb) Nach einem Vorfall vom Donnerstagnachmittag ermittelt die Kriminalpolizei nun gegen einen 37-Jährigen. Gegen 17.25 Uhr soll der Mann Elektroartikel in einem Fachgeschäft am Kurt-Baum-Platz (einstellige Hausnummern) an sich genommen haben. Ohne die eingesteckte Ware im Wert von ungefähr 500 Euro zu bezahlen, habe er im Anschluss daran den Laden verlassen. Der Mitarbeiter, der auf den Diebstahl aufmerksam geworden war, nahm die Verfolgung des Tatverdächtigen auf und stellte diesen kurzzeitig. Damit der Verkäufer von ihm abließ, soll der Beschuldigte ihm gedroht und mit einem messerähnlichen Gegenstand auf ihn eingestochen haben. Hierdurch erlitt der Sicherheitsmitarbeiter eine Verletzung an der Hand und musste medizinisch versorgt werden. Die alarmierten Polizeibeamten des Hanauer Reviers konnten den Tatverdächtigen in einer Tiefgarage in der Nähe des Tatorts festnehmen. Er hat sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls zu verantworten. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich über die Rufnummer 06181 100-123 bei den Ermittlern aus Hanau.

2. Vorwurf des räuberischen Diebstahls gegen 20-Jährigen - Gelnhausen

(cb) Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 20 Jahre alten Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis. Der Beschuldigte soll am Donnerstagabend gegen 18.55 Uhr in einem Selbstbedienungsladen in der Straße "Am Ziegelturm" Getränke und Lebensmittel an sich genommen haben. Als er mit seiner Ware im Wert von knapp acht Euro den Verkaufsraum verlassen wollte, sprach ihn eine Sicherheitsdienstmitarbeiterin an. Daraufhin stieß der junge Mann die Frau zur Seite und flüchtete in Richtung Müllerwiesen. Dort konnten ihn schließlich Beamte der Polizeistation Gelnhausen wenige Minuten später vorläufig festnehmen. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls zu. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb die Sicherheitsdienstmitarbeiterin unverletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 bei den Beamten der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

3. Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht - Bad Soden-Salmünster

(cb) Ein blauer Citroen weist seit Donnerstag einen Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro auf. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stellte der Fahrzeugeigentümer den Berlingo gegen 17.15 Uhr auf einem Parkplatz im Bornweg (10er-Hausnummern) ab. Nur zwei Stunden später musste er feststellen, dass ein unbekannter Unfallverursacher die Fahrertür beschädigt hatte und die Unfallörtlichkeit verließ, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, setzen sich bitte mit den Beamten der Polizeistation Bad Orb unter der Telefonnummer 06052 9148-0 in Verbindung.

Offenbach, 07.08.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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