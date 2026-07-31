Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

(cb) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an kreuzenden Radwegen sowie zum Kindergärten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

03.08.2026:

Rodgau-Dudenhofen, Feldstraße (schutzwürdige Zone);

04.08.2026:

Gemarkung Dietzenbach, L 3001, zwischen Hexenberg und Offenthal (Unfallschwerpunkt);

05.08.2026:

Langen, K 168, Höhe Im Loh (schutzwürdige Zone);

06.08.2026:

Gemarkung Maintal, B 8, (Unfallschwerpunkt);

07.08.2026:

Dreieich, Buchschlag, L3262, (Unfallschwerpunkt)

08.08. und 09.08.2026:

B 45, Steinheim (Lärmschutz)

Offenbach, 31.07.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell