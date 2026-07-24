Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Mehrfamilienhaus schlug fehl: Hinweise erbeten!; Langfinger entwendete mehrere Fahrräder aus Tiefgarage: Zeugen gesucht!; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus schlug fehl: Hinweise erbeten! - Offenbach

(me) Im Verlauf des Donnerstags verschaffte sich ein Unbekannter widerrechtlich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße (50er-Hausnummern) und versuchte in der Folge eine der dortigen Wohnungstüren gewaltsam zu öffnen. Dies gelang dem Eindringling offenbar nicht, sodass dieser wieder in unbekannte Richtung verschwand. Der Schaden an der Wohnungstür wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Beamten des Einbruchskommissariats ermitteln nun und suchen nach Zeugen der Tat, die sich zwischen 9 Uhr und 19 Uhr ereignete. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Offenbach zu melden.

2. Langfinger entwendete mehrere Fahrräder aus Tiefgarage: Zeugen gesucht! - Offenbach

(me) Vier E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Hafendeck" im Bereich der einstelligen Hausnummern. Die Polizei nahm unverzüglich die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls auf, da die Räder teilweise mit Schlössern gesichert waren und prüft nun, wie es den Tätern gelang, in das Haus und im Anschluss daran in die Tiefgarage zu gelangen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen melden sich bitte telefonisch auf der Wache des Offenbacher Polizeireviers (069 8098-5100).

3. Trio bei Einbruch in Betreuungseinrichtung überrascht: Polizei sucht nach Zeugen - Offenbach

(me) Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro richteten unbekannte Täter am Freitagmorgen in einer Betreuungseinrichtung in der Bert-Brecht-Straße (einstellige Hausnummern) an. Kurz nach 2 Uhr wurde ein Zeuge auf drei Männer in dem Gebäude aufmerksam, weshalb diese die Flucht ergriffen. Zuvor drang das Trio, das möglicherweise noch weitere Komplizen hatte, widerrechtlich in die Kindertagesstätte ein und hatte diese nach Wertgegenständen durchsucht. Bislang ist unklar, ob etwas entwendet wurde.

Die Flüchtigen waren 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und trugen Oberteile mit Kapuzen.

Die Ermittler aus Offenbach sind für Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 erreichbar.

4. Sachbeschädigung an Pkw: Wer zerkratzte den VW Taigo? - Mühlheim am Main

(me) Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt derzeit die Polizei und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen Dienstag und Mittwoch machte sich ein Unbekannter an einem in der Bahnhofstraße (80er-Hausnummern) abgestellten VW Taigo zu schaffen und beschädigte diesen an mehreren Stellen. Der hierdurch entstandene Schaden wird durch die Beamten auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber, die etwas zur Entstehung der Schäden an dem Wagen mit OF-Kennzeichenschildern sagen können, wenden sich bitte unter der 06108 6000-0 an die Ordnungshüter in Mühlheim am Main.

Offenbach, 24.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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