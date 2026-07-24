Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Stoppelacker brannte: Hinweise auf fahrlässige Brandstiftung

Dietzenbach (ots)

(lei) Wo am Donnerstagabend noch ein goldgelber Stoppelacker lag, blieb nach dem Feuer nur eine schwarze, verkohlte Fläche zurück. Nach dem Brand zwischen der Bundesstraße 459 und der Elisabeth-Selbert-Straße ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht zwei bislang unbekannte Jugendliche.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten Zeugen gegen 18.15 Uhr zwei Jugendliche auf dem abgeernteten Getreidefeld, die auf bislang unbekannte Weise mit Feuer hantierten. Kurz darauf sollen sie versucht haben, etwas auf dem Boden auszutreten. Wenige Augenblicke später geriet der Stoppelacker in Brand. Durch den Wind breiteten sich die Flammen rasch aus und verursachten eine weithin sichtbare Rauchentwicklung. Die beiden Jugendlichen flüchteten danach in Richtung Elisabeth-Selbert-Straße.

Die alarmierte Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand. Dennoch wurden rund 2,7 Hektar der Fläche zerstört, der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die beiden Jugendlichen sollen etwa 13 bis 16 Jahre alt gewesen sein. Einer trug ein pinkfarbenes Oberteil, der andere war komplett schwarz gekleidet.

Wer die beiden Jugendlichen vor oder nach dem Brand gesehen hat oder Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Fluchtweg machen kann, wird gebeten, sich bei der zuständigen Kriminalpolizei in Offenbach zu melden (069 8098-1234).

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