Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Einbruch in Wohnhaus: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dietzenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Donnerstagmorgen (23. Juli) befindet sich ein 25 Jahre alter Mann aus Dietzenbach in Untersuchungshaft. Der 25-Jährige wurde mit einem 22-Jährigen, mutmaßlich dem Mittäter, noch am Tatort "Am Steinberg" (einstellige Hausnummern) von Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und die Kriminalpolizei ermitteln nun unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen die beiden Tatverdächtigen kurz vor 5 Uhr das Grundstück betreten und sich hiernach über eine beschädigte Fensterscheibe Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft haben. Die herbeigeeilten Polizeibeamten umstellten daraufhin das Gebäude. Während sich im weiteren Verlauf einer der beiden Tatverdächtigen freiwillig den Einsatzkräften stellte, soll sich der andere weiterhin im Haus versteckt haben - im Rahmen der anschließenden Durchsuchung und mithilfe eines eingesetzten Diensthundes erfolgte kurz darauf die zweite Festnahme. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 25-jährige Tatverdächtige wurde noch am selben Tag dem Haftrichter am Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach erließ dieser einen Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Mann. Dieser kam im Anschluss umgehend in eine Justizvollzugsanstalt.

Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben und Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach, E-Mail: pressestelle@sta-darmstadt.justiz.hessen.de, zu richten.

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