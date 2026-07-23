POL-OF: Reiterstaffel auf Wald- und Feldwegen unterwegs
Südosthessen / Schlüchtern (ots)
(fg) Wie bereits im vergangenen Jahr plant das Hessische Polizeipräsidium Einsatz (HPE) in Kürze, die Reiterstaffel im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessen einzusetzen. Nach Bedarf werden unter anderem Wald- und Feldwege zusätzlich bestreift. Das Hauptaugenmerk der eingesetzten Polizistinnen und Polizisten mit ihren Pferden liegt in der Prävention und Gefahrenabwehr. Bei hohen Temperaturen werden die Beamtinnen und Beamten auch ein Auge auf mögliche Waldbrände (erhöhte Waldbrandgefahr in den Sommermonaten) haben. Hierbei zeigen sich die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Polizeireiterstaffel, die auch zur Streife in schwer zugänglichen Geländeabschnitten, in Parkanlagen sowie zur Unterstützung bei Fahndungs- und Suchmaßnahmen eingesetzt wird. Durch die erhöhte Sitzposition auf dem Pferd haben die Einsatzkräfte einen guten Überblick. Die Präsenz der Reiterstaffel wurde und wird von Bürgerinnen sowie Bürgern regelmäßig als besonders positiv wahrgenommen.
Mit dem Einsatz der Reiterstaffel stärkt die Polizei die Sicherheit vor Ort und leistet einen wichtigen Beitrag zur bürgernahen Polizeiarbeit.
Interessierte haben am 22. August 2026 zudem die Möglichkeit, die Fähigkeiten der Polizeipferde bei der großen Polizeischau in Schlüchtern zu bestaunen. Weitere Infos zur Polizeischau sind unter nachfolgendem Link zu finden:
https://www.polizei.hessen.de/polizeipraesidien/polizeipraesidium-suedosthessen/polizeischau-in-schluechtern
Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz).
Offenbach, 23.07.2026, Pressestelle, Felix Geis
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