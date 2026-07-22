Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrzeugbrand nach Auffahrunfall: Fahrbahn Richtung Köln bis auf Weiteres teilgesperrt

Autobahn 3 / Obertshausen (ots)

(lei) Noch nicht absehbar ist die Dauer einer Teilsperrung, zu der es seit dem frühen Mittwochnachmittag auf der Autobahn 3 bei Obertshausen kommt. In Fahrtrichtung Köln war dort der Fahrer eines roten Renault gegen 13.15 Uhr einem weißen VW aufgefahren, kurz darauf fing der Clio Feuer und brannte weitestgehend aus. Der Fahrer des Clio und die beiden Insassen des Tiguan retteten sich hinter die Leitplanke und blieben unverletzt.

Durch die enorme Flammenbildung wurde auch der Tiguan angesengt und die Asphaltdecke erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Nachdem der Renault von der Feuerwehr gelöscht und beide Fahrzeuge inzwischen abgeschleppt sind, stellt sich nun die Frage, wie lange die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Köln noch aufrechterhalten werden muss, denn nach aktuellem Stand muss der Straßenbelag ausgebessert werden. Hierzu wurde bereits eine Fachfirma beauftragt. Momentan sind alle drei Fahrstreifen betroffen; der Verkehr wird derzeit über den Standstreifen geleitet, weswegen es seither zu erheblichen Verzögerungen und einem kilometerlangen Rückstau kommt.

Kurzzeitig war wegen der Rauchentwicklung auch die Fahrbahn Richtung Würzburg gesperrt. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen (06181 9010-0).

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