Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nachwuchsveranstaltung: "Polizei4You - Ein Tag nur für Dich"

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Stadt Offenbach (ots)

(jm) Wenn Ihr eine Karriere bei der Polizei Hessen starten möchtet, dann kommt zur Veranstaltung "Polizei4You - Ein Tag nur für Dich". Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südosthessen öffnet am Donnerstag, 6. August 2026, erneut die Pforten des Präsidiums in Offenbach für den potentiellen Nachwuchs.

Hierbei haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, einen Stationenzirkel zu durchlaufen, bei dem sie die Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei kennenlernen, die Einsatzmittel der Polizei ausprobieren und Ihre körperliche Fitness beim Sporttest des Eignungsauswahlverfahrens der Polizei Hessen testen können. Zum Abschluss gibt es noch eine Vorführung der Diensthundstaffel mit den "Partnern auf vier Pfoten". Die Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr im Präsidialgebäude am Spessartring in Offenbach und endet gegen 14 Uhr.

Wer kann teilnehmen?

Bewerben können sich alle, die mindestens 16 Jahre alt sind, das Abitur oder den mittleren Bildungsabschluss bereits haben oder aktuell die gymnasiale Oberstufe besuchen.

Anmeldung:

Zur Anmeldung einfach eine E-Mail an einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de senden. Die E-Mail sollte den vollständigen Namen, die vollständige Anschrift, eine aktuelle Telefonnummer sowie den (angestrebten) Schulabschluss beinhalten.

Weitere Informationen zur Anmeldung sind auf der Internetseite der Polizei Hessen Karriere unter der Rubrik Veranstaltungen ersichtlich (https://karriere.polizei.hessen.de/einstellungsberatung/infoveranstaltung-polizei4you).

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 23.07.2026, Pressestelle, Jennifer Mlotek

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