Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Bankmitarbeiter am Telefon

Sömmerda (ots)

Mit einem dubiosen Anruf versuchte ein Unbekannter Dienstagvormittag (30.06.2026), eine Seniorin in Sömmerda zu täuschen. Gegen 11:30 Uhr meldete sich der Mann am Telefon und gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus. Anschließend forderte er die 86-Jährige auf, die Taste "1" zu drücken. Die Frau reagierte richtig, ging nicht auf die Forderungen ein und beendete das Gespräch. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen grundsätzlich misstrauisch zu sein und keinen Aufforderungen am Telefon zu folgen. Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangsdaten oder TAN-Nummern preis und drücken Sie keine geforderten Tasten. Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort und nehmen Sie im Zweifel selbst Kontakt zu Ihrer Bank auf. Nutzen Sie dafür ausschließlich eine Ihnen bekannte oder selbst recherchierte Telefonnummer. (DS)

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