Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Taxi- und Mietwagenverkehr im Fokus: Behördenübergreifende Kontrollen decken zahlreiche Verstöße auf

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Neu-Isenburg (ots)

(lei) Mal eben schnell zum Flughafen, in die Stadt oder nach einer Feier sicher nach Hause - für viele Menschen gehören Fahrten mit dem Taxi oder einem privaten Mietwagen zum Alltag. Damit Fahrgäste sicher und rechtmäßig befördert werden, kontrollierten Einsatzkräfte am Dienstag gemeinsam mit weiteren Behörden den Taxi- und Mietwagenverkehr im Bereich Neu-Isenburg.

Zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr nahmen Kräfte der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste gemeinsam mit dem zuständigen Fachbereich der Stadt Neu-Isenburg sämtliche Taxistände in Neu-Isenburg, Zeppelinheim und Gravenbruch sowie Fahrzeuge verschiedener Mietwagenanbieter genau unter die Lupe.

Im Verlauf der Kontrollaktion überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 62 Fahrzeuge, darunter 55 Taxis und Mietwagen, sowie 84 Personen. Das Ergebnis: Bei 32 Fahrzeugen stellten die Kontrolleure Verstöße gegen die Vorschriften des Taxi- und Mietwagenrechts fest. Auf die Verantwortlichen kommen nun teilweise empfindliche Bußgelder sowie weitere Maßnahmen, etwa Zuverlässigkeitsüberprüfungen, zu.

Besonders schwer wogen vier Fälle, in denen der Verdacht auf Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz bestand. Gegen die Verantwortlichen wurden Strafverfahren eingeleitet. Eine weitere Folge: Die Einsatzkräfte stellten die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigungen Teil I der betroffenen Fahrzeuge sicher.

Darüber hinaus ahndeten die Kontrollkräfte 17 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten. Hierzu zählten unter anderem die Nutzung sogenannter Blitzer-Apps während der Fahrt, Verstöße gegen das Personenbeförderungsrecht sowie unzulässiges Parken auf Busspuren und Taxiständen.

Auch Einsatzkräfte des Zolls beteiligten sich an der Kontrollaktion und überprüften sämtliche relevanten Fahrzeuge. Nach deren Auswertung werden weitere Verfahren erwartet. In einem Fall führten die Erkenntnisse bereits zu einer Folgemaßnahme: Im Frankfurter Bahnhofsgebiet wurde ein Gemüsegeschäft durchsucht. Hintergrund ist der Verdacht, dort unversteuerte Tabakwaren an einen der kontrollierten Taxifahrer verkauft zu haben.

Die hohe Beanstandungsquote zeigt, wie wichtig gezielte Kontrollen im gewerblichen Personenverkehr sind. Gleichzeitig unterstreicht die Aktion den Mehrwert einer engen Zusammenarbeit verschiedener Behörden, um Verstöße konsequent aufzudecken und die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten.

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