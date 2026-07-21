Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer nahm die beiden Fahrräder mit?; Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl; Schwarzer Mercedes zerkratzt: Hinweise erbeten und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer nahm die beiden Fahrräder mit? - Hanau

(cb) Wer nahm die beiden Fahrräder im Wert von über 8.000 Euro mit? Das fragen sich die Ermittler in Hanau und suchen Zeugen der Tat. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand verschafften sich die Unbekannten Zutritt in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Karolinenstraße (einstellige Hausnummern). Anschließend durchtrennten sie das Fahrradschloss, mit dem die beiden grau/schwarzen E-Bikes aneinandergeschlossen waren, und nahmen die Räder der Marke "Nuride SLX" mit sich. Die Tat ereignete sich bereits zwischen Freitag, dem 10. Juli und Sonntag, dem 19. Juli. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 bei den Ermittlern.

2. Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl - Nidderau

(cb) Nachdem Unbekannte am Dienstag einen schwarzen Audi, der vor einem Haus im Johannesweg (einstellige Hausnummern) abgestellt war, klauten, suchen die Beamten des Fachkommissariats Zeugen. Der Fahrzeugeigentümer sah seinen Q7 gegen 2.30 Uhr noch vor dem Haus stehen. Nur wenige Stunden später, gegen 7.40 Uhr, musste er feststellen, dass Fahrzeugdiebe die technischen und mechanischen Sicherungen überwunden und seinen Wagen gestohlen hatten. Zeugenhinweise nehmen die Beamten telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Einbrecher versuchten in Bäckerei zu gelangen - Bruchköbel

(cb) Einen Sachschaden von knapp 3.000 Euro hinterließen Einbrecher, nachdem diese versucht hatten, zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 4 Uhr, in eine Bäckerei in der Römerstraße einzudringen. Um in den Verkaufsraum zu gelangen, beschädigten sie eine Glasscheibe der Eingangstür, doch diese hielt Stand. Des Weiteren versuchten die Unbekannten, sich an einer Nebentür, doch auch hier scheiterten sie, sodass sie schließlich flüchteten. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

4. Schwarzer Mercedes zerkratzt: Hinweise erbeten - Hasselroth

(cb) Die Fahrzeugeigentümerin eines Mercedes A180 musste am Montag, gegen 16 Uhr, feststellen, dass bislang Unbekannte ihren Wagen mit einem unbekannten Gegenstand rundherum zerkratzt hatten. Am Tag zuvor hatte sie ihre schwarze A-Klasse gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Richard-J.-Ruff-Straße (einstellige Hausnummern) im Ortsteil Gondsroth abgestellt. Der Schaden am Wagen mit GN-Kennzeichen wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei den Beamten der Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0).

Offenbach, 21.07.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell